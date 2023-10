Gustavo Martínez Pandiani es embajador argentino en Suiza y responsable del área de relaciones internacionales dentro del equipo de asesores de Sergio Massa. Explicó el escenario que se abriría para nuestro país en el caso de que, tal como promete Javier Milei si llega a la presidencia, el Gobierno argentino rompiera relaciones comerciales con Brasil y China.

"Queremos más mercados, lo peor que se puede hacer es no comercializar con China o Brasil. No logran entender las razones. En el mundo real los socios comerciales no se eligen", aseguró. "La política exterior tiene que ser una herramienta con inclusión y no vivir aislada de la realidad".