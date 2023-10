La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dialogó con Eduardo Serenellini sobre la política y economía del país. También los proyectos y medidas que tomarán en caso de ser Gobierno.

"Tenemos una inflación real y otra escondida. El subsidio al transporte va a las empresas no a la gente. Haremos cosas razonables, nada que signifique a la gente una situación más dificil. Vamos a ordenar el presupuesto", aseguró Bullrich.

Sobre la salud en el país: “Nosotros pedimos que pongan el tema salud en el debate presidencial. El lugar donde voy me dicen que no pueden más con la salud porque no hay médicos ni insumos. El sistema de salud está desarticulado, los extranjeros que vagan en tours deberán pagar para atenderse".

La incorporación de Rodolfo D'Onofrio: "Estoy muy contenta que se sume al equipo. Tuve una charla con Zulemita (la pereja de Rodolfo) y es una gran persona".

Por otro lado, Bullrich dijo: “No hablé con Gerardo Morales respecto a su lugar pero nuestro Gobierno será de coalición y tendremos una importante participación radical con aquellos que tienen una amplia experiencia”.