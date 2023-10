Eduard Fidanza, director de Poliarquía, analizó cómo llegan Milei, Bullrich y Massa a las elecciones de octubre y cuáles son las mayores preocupaciones de la gente. "La oferta electoral es más amplia porque hay tres fuerzas que se reparten la intención de voto. Una es crítica del sistema", aseguró.

"El Peronismo concluye uno de sus peores gobiernos de la historia con niveles de pobreza y seguridad altísimos", remarcó.

"En Juntos por el Cambio hay tensiones internas muy fuertes, si gana Milei no sorprendería que la coalición no se mantuviera" , explicó. "Si Milei no modera su discurso anti sistema podría haber un conflicto importante".