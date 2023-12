Salvador Baratta, ex subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, analizó el protocolo de orden público que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ''El piquete no se genera el mismo día, a todos los que lo generan y lo fomentan, tienen que ir presos antes del piquete'', aseguró.

'Si yo soy policía, y cuando se fuga el delincuente me da la espalda ¿Lo tengo que dejar ir? Lo tengo que matar'', dijo el ex sub jefe de la policía bonaerense.

''Hoy el policía no tiene ganas de nada, se fue Berni y asumió el segundo", remarcó.