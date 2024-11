Bravo.Continental Atención a la discapacidad: "La situación actual es muy grave y no sabemos cómo vamos a terminar el año" "Es falso que ocurran irregularidades masivamente en el ámbito de la discapacidad. Si hay situaciones irregulares, deben ser denunciadas y solucionadas. Pero atendemos a muchísimas personas con situaciones complejas que no tienen nada que ver con eso. Las subas de los aranceles son superadas ampliamente por la inflación, y no sabemos si podemos asegurar el servicio", explicó Pablo Miranda, prosecretario de Aiepesa (Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales).