La Hora del Campo Jorge Ingaramo: "Está atrasado el tipo de cambio" "Milei lleva 9 meses sin tocar retenciones, con 34% menos de importaciones, un megadevaluación y no consigue acumular reservas. La política cambiaria es la de Massa, les guste o no les guste. Las Leliq no se borraron, se convirtieron en deuda del Tesoro y del Banco Central", alertó el analista económico.