La Hora del Campo "La presión impositiva deja fuera de la ecuación a los productores que no están en zona núcleo" "No puede ser el 'campo' la variable de ajuste impositiva. El Gobierno tiene dificultades para entender que el productor no especula, produce cuando tiene que producir y después va vendiendo a medida que necesita", planteó el diputado radical Atilio Benedetti. El martes comenzarán a tratarse seis proyectos para "consensuar alguna idea para al menos ponerle techo a este flagelo que tiene la producción", anticipó.