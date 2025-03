La Hora del Campo "La baja de retenciones hasta el 30 de junio no es un incentivo" "Necesitamos que la baja siga hasta llegar a una eliminación", subrayó Ignacio Kovarsky. El presidente de CARBAP consideró que, en su primer año de gestión, Milei "se ocupó muchísimo de la macro, pero no tanto del campo. No hubo baja de retenciones, no hay crédito accesible para el cambio de maquinarias y no hay interlocutores válidos en el Gobierno para tomar decisiones", sintetizó.