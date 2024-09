La Hora del Campo Sergio Berensztein: "La narrativa política cambió muchísimo gracias a Milei" "Ahora hablamos de cosas que lamentablemente fuimos ignorando durante mucho tiempo, con costos significativos para la Argentina. La parte negativa es que el Presidente no modifica su estilo agresivo, por momentos grosero. La manera de interactuar no es con chicanas, es con respeto por las diferencias. La segunda cosa que no me gustó fue que la oposición se haya ausentado de la presentación del Presupuesto en el Congreso", señaló el analista político tras la inédita presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso por parte de Javier Milei.