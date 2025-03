Otra Vuelta Hernán Letcher: "El mercado está viendo que no hay una hoja de ruta" "Caputo está sumando anuncios, no dólares. Milei le echó la culpa de la tensión cambiaria a Cristina. Si el mercado le cree a ella, es un problema para él. En este momento, el mercado no le cree a Milei cuando dice que no habrá devaluación", sintetizó el director del Centro de Economía Política Argentina sobre las incertidumbres en torno al acuerdo con el Fondo, las fluctuaciones del dólar y la caída de reservas.