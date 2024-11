La Hora del Campo "Si Trump sube demasiado los aranceles, no será positivo" "No imagino a un Trump aperturista. No sabemos si les va a subir aranceles a todos o sólo a aquellos países con los que tenga disputas. Sí es muy partidario de la economía de mercado con bajas regulaciones y pocos impuestos a nivel nacional", explicó Marcelo Elizondo, analista y consultor en negocios internacionales.