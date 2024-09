Bravo.Continental Nicolás Pino le contó a Bravo cómo fue el momento del atentado "Al paquete me lo dieron a mí en mano. Yo como no tenía con qué abrirlo se lo pasé a Pamela, quien me asiste en La Rural. No vimos la llamarada, oímos el ruido y percibimos un humo muy fuerte. Había mucho olor a pólvora, pero no tenía material para hacer daño como vidrio y otros materiales", señaló el presidente de la Sociedad Rural, quien detalló también que desde ahora habrá "custodia" en la sede de entidad.