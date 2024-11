Bravo.Continental Jorge Argüello: "Creo que Trump no va a reconocer la derrota si pierde, pero puede ganar" "No hay ninguna encuesta sobre las presidenciales de EE. UU. que no dé empate técnico, pero hay mucho voto vergonzante. Puede haber sorpresas para los dos lados. Un resultado ajustado va a judicializar el proceso", analizó el exrepresentante permanente de la Argentina ante la ONU, exembajador en EE. UU. y Portugal sobre las elecciones de este martes.