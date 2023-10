El encuestador Jorge Giacobbe (hijo) deslogó por Continental los datos de su último sondeo de opinión de cara a las elecciones presidenciales. “Seguro que hay segunda vuelta”, subrayó, pero quien compita con Milei en el ballotage será, a juicio de Giacobbe “el que convenza a la gente de que puede parar al ‘loco’”.

Aquí, sus principales consideraciones vertidas en La Hora del Campo:

“Milei empezó a marcar 37-36 puntos después de las PASO, y ahora está marcando 34. En otro escalón están Massa y Bullrich disputando quién pasa a la segunda vuelta”.

"Va a haber segunda vuelta, de esto es de lo que estamos más seguros. Pero 28 puntos para Massa y para Bullrich no nos está diciendo quién va a ir a segunda vuelta. La sensación es que será 'el que pueda parar al loco'".

"El tema es qué le pasa con Milei a aquel que no habla, el que no fue a votar. Entre el 69% que vota seguro y el 80-81 que puede llegar a votar. También hay que ver los que votaron en las PASO a los que no pasaron".

"Si Massa pasa a segunda vuelta, el presidente es Milei. Hoy no hay ningún contexto en el cual Massa pueda ser presidente. Pero en una segunda vuelta con Bullrich, no sé qué van a hacer los kirchneristas"

