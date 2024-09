En el barrio del Once, un incidente de incendio se produjo en un local de cotillón durante el mediodía, y se extendió a otros tres establecimientos comerciales. Este siniestro ha generado inquietud debido a la proximidad de depósitos que contienen aerosoles y otros materiales inflamables. A raíz del suceso, ocho personas fueron atendidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), aunque no se reportaron casos que requirieran traslado a hospitales.

El fuego afectó un total de cuatro locales situados en la intersección de las calles Castelli y Rivadavia. En respuesta a la emergencia, se movilizaron bomberos de la Ciudad y la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) para controlar la situación. Los locales involucrados están organizados en un edificio que cuenta con cuatro espacios comerciales, cada uno con planta baja y entrepiso. Se constató que el incendio se originó en el entrepiso de tres de estos locales, donde se produjeron varias explosiones al entrar en contacto las llamas con aerosoles almacenados.

Las autoridades de bomberos indicaron que el personal de rescate fue retirado del lugar y se implementó un ataque defensivo, dado que no era posible acceder a las llamas desde la planta baja. En total, ocho personas recibieron atención médica; siete de ellas presentaron síntomas de inhalación de humo, mientras que una persona experimentó una crisis nerviosa. Cabe destacar que entre los atendidos se encontraba una mujer que forma parte de las fuerzas policiales.