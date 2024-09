Bravo.Continental "Cómo puede ser que las provincias ajusten en un 11% cuando la Nación iba a ajustar en un 4" "Nosotros no tenemos déficit, no le debemos a nadie. Históricamente en los peores momentos de la Argentina no emitimos moneda paralela ni defaulteamos", destacó Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina, a propósito del ajuste que le pidió el Presidente Milei a las provincias de cara a 2025.