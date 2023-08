El reconocido actor Pablo Alarcón conversó con Fernando Bravo sobre sus actuaciones callejeras, en donde cobra a la gorra, según la voluntad del público. Actúa en Recoleta, frente al tradicional bar La Biela.

-"Sigo mi vocación de cualquier manera, como sea. Si no me llaman, me llamo yo mismo. Si no tengo teatro, lo hago en casa, o frente a alguien en una plaza. Y cuento mi bronca por este doloroso momento que estamos viviendo. En lo económico y en lo emocional".

“Yo no soy un tipo rico. La gente tiene ideas raras de los actores porque siempre nos ven bien vestidos, peinados. No puedo quejarme, tengo mi casa, mis hijas están bien. Pero yo no tengo dinero para quedarme mirando televisión. Y ni tele tengo, porque corté el cable. Cuando me llegó una factura de 17.000 pesos de gas salí a gritarlo a la calle. Nos engañaron, nos mintieron. Vinieron con una sonrisa enorme diciendo que cada persona iba a tener su techo”.

-"Y digo un texto de 1548, de un chico que salió a gritar por la calle ante la barbarie de un gobierno voraz que se devoraba… como se van a devorar estos 7.500 millones de dólares, porque muchos ya están con la servilleta en el cogote, con el tenedor y el cuchillo golpeando la mesa, gritando para mí, para mí, para mí".

-“La corrupción en mundial. Los médicos curan, los actores mienten y los políticos roban. Es el pensamiento de muchos”.

