El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, le contó a Fernando Bravo cómo fue el momento del accidente. Desde el móvil de nuestro periodista Fabián del Monte, el dirigente explicó que “todo pasó muy rápido”, y destacó que, dentro de lo extraño y anacrónico del hecho, no salió nadie gravemente herido.

"Al paquete me lo dieron a mí en mano. Yo como no tenía con qué abrirlo se lo pasé a Pamela, quien me asiste en La Rural. No vimos la llamarada, oímos el ruido y percibimos un humo muy fuerte. Había mucho olor a pólvora, pero no tenía material para hacer daño como vidrio y otros materiales", señaló el presidente de la Sociedad Rural, quien detalló también que desde ahora habrá "custodia" en la sede de entidad.

Esta tarde, Pino ofreció una conferencia de prensa en la que describió el incidente como un "episodio de la Argentina del pasado" y aclaró que no había recibido amenazas previas. Además, se distanció de cualquier relación que pudiera vincular el ataque con su cercanía al presidente Javier Milei, y anunció que, a partir de este momento, la SRA contará con custodia.

Pino expresó su agradecimiento por la abundante cantidad de mensajes de apoyo y solidaridad que recibió tras el ataque, dedicando una mención especial a Pamela Sousa, la secretaria que abrió el paquete y quien atravesó un momento difícil. Pino manifestó su sorpresa ante la ocurrencia de un atentado en la actualidad, indicando que, aunque inicialmente no tenía la palabra exacta para describir el evento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo calificó como un atentado, lo que lo llevó a reflexionar sobre la gravedad del hecho. En sus declaraciones, enfatizó que este tipo de actos no representan el país que los argentinos desean ni el que merecen, y subrayó la ausencia de amenazas previas que pudieran haber anticipado la agresión.

Asimismo, el dirigente rural mencionó que no ha acumulado enemigos a lo largo de su vida y que no tiene certezas sobre las motivaciones detrás del ataque. Expresó que estos episodios evocan recuerdos de épocas pasadas que la sociedad argentina no desea revivir. En relación a su vínculo con el presidente Milei, Pino aclaró que su cercanía se basa en su rol como líder de una entidad y no puede atribuir el ataque a esta relación.

Pese a lo sucedido, Nicolás Pino afirmó que no se dejará intimidar por estos episodios y que la SRA continuará defendiendo los valores del campo y la producción, actividades que considera esenciales para la vida en Argentina.