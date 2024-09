Ya Fue! | Música Marcelo Lamela nos habló sobre los tours y guías definitivas para conocer los lugares históricos de la cultura rock británica Nos visitó el autor de las guías turísticas rockeras "Rock is Here" y, con canciones de The Beatles, Queen, David Bowie, The Smiths y Soda Stereo, visitamos lugares históricos para conocer ciudades rockeras como Londres, Manchester y Buenos Aires.