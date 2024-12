Bravo.Continental Graciela Ocaña: "La salida del Impuesto País generó desfinanciamiento en el PAMI" "La decisión del PAMI sobre la cobertura total de medicamentos atenta contra la salud de muchos adultos mayores. Se tomó en forma intempestiva, no hubo un aviso previo. El PAMI dice que los jubilados tienen que probar que son pobres... no pueden tener prepagas, pero muchos tiene prepagas pagadas por los hijos. El trámite no es complicado, pero tampoco es sencillo, y hay demoras", explicó la legisladora de Confianza Pública.