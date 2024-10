Entrevista a Carlos Torrendell ''Quienes defienden la educación pública la están usando para fines que no son muy nacionales y populares'' Carlos Torrendell, Secretario de educación, dialogó con Santo Biasatti. ''Cuando las universidades no acompañan bien a los alumnos, no los forman, no los siguen con buenos sistemas tutoriales, lo que sucede es que se gradúan son los de los sectores más acomodados",