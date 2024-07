La Hora del Campo "Se capeó un temporal de vencimientos, pero se hizo sin un plan muy definido" "Hay incertidumbre por la acumulación de reservas para el próximo semestre. Ahí está parte del receso y la ansiedad de los actores financieros. Es una tarea muy difícil, pero no significa que no no se pueda lograr", reflexionó Ricardo López Murphy, diputado nacional de Hacemos Coalición Federal.