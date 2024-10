Bravo.Continental "La situación de Cristina es como la de Menem en 2003: por cada voto a favor tiene dos en contra" "Los personajes que eligió fueron Boudou, Scioli, Fernández. Cristina no soporta a los que no obedecen, los demás fuimos expulsados. Hizo un partido de obedientes, por eso no tenemos oradores ni pensadores. Yo he sido amigo de Cristina y me expulsó. Tiene una inseguridad tal que si usted no la obedece, es un enemigo", reflexionó Julio Bárbaro, pensador y escritor.