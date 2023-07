Horacio Zeballos jugará la final del dobles en Wimbledon, el sábado, junto a Marcel Granollers, y conversó con Fernando Bravo y Chiche Almozny:

-"Es un momento muy importante, habíamos arrancado el año bien, luego caímos bastante y perdimos varios torneos (con su compañero, el catalán Granollers). Invertimos tiempo, invertimos semanas de gira, nos quedamos mucho más por Europa, y por suerte está pagando. Y hoy estamos en la final de uno de los torneos más lindos para cualquier tenista".

-“Por suerte me he hecho más amigo del césped ahora, como doblista, que cuando jugaba singles. Quizás en aquella época no estaba tan bien predispuesto, llegaba de mala manera. En cambio, ahora nos hemos preparado bien, nos fue bien en 2021, el año pasado ganamos un torneo sobre césped, entonces llego con más confianza. Si tuviera que darles consejos a los chicos que se están metiendo ahora les diría que preparen bien Wimbledon, que jueguen en pasto porque se puede jugar. Como argentino, a veces decíamos, vamos al pasto, vamos a cobrar. Pero se puede jugar”.

-“En dobles no se nota tanto la diferencia de las superficies, porque se reduce básicamente a un buen saque, una buena volea, más allá de la superficie… esa es la estrategia”.

-“En la final vamos a jugar con una pareja durísima, que es la número 1 del torneo pero cualquiera que llegue a la final significa que está jugando bien. Sabemos que va a ser durísimo, pero llegamos con mucha confianza y venimos de ganarle a una pareja que saca muy fuerte”.

-“En singles, me gustaría que Djokovic gane 30 Grand Slams. Es maravilloso lo que hace todos los días, cómo entrena, cómo se cuida, cómo come… No es solo un talento extraordinario, sino que sigue buscando su perfección. Creo que va a ganar este torneo y algunos más”.

