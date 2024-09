Bravo.Continental "Creo que el plan económico (de Milei) es que el privado ejecute y tratar de intervenir menos" "El Presupuesto no es un pronóstico; marca qué orden de prioridades tiene el Gobierno nacional. Milei dijo que quiere tener superávit fiscal; no queda otra, salvo que tengas crédito. La Argentina no tiene quién le preste, entonces emitimos hasta que terminamos rechazando el peso", explicó Claudio Zuchovicki, economista, periodista y docente.