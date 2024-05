Bravo.Continental "No se puede hacer diplomacia en campaña, ni campaña cuando uno es Presidente" Para el exembajador Juan Pablo Lohlé, el conflicto entre Milei y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, "tiene un origen de la campaña electoral, donde Sánchez apoyó a Massa. El corazón de su planteo es que todo lo que no es liberalismo es socialismo y comunismo. De ahí vienen conflictos con China, México, Colombia, y ahora sumamos a España. No se puede hacer de un conflicto electoral un problema permanente", sentenció.