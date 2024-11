Bravo.Continental "A nivel procedimental, el Gobierno no puede unilateralmente quitarle las pensiones a Cristina Fernández" "Conceptualmente, es una barbaridad que Cristina Fernández cobre las dos pensiones. Pero, a nivel procedimental, el Gobierno no puede unilateralmente quitarle ese derecho. Si el argumento de Milei es que Cristina Fernández no tiene dignidad por la condena, ella está condenada desde hace dos años. Todo se confunde", deploró el abogado constitucionalista Félix Lonigro.