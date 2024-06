Bravo.Continental Día de la Seguridad Vial: desde Madres del Dolor denuncian el desmantelamiento de la Agencia "La secretaria Ortiz renunció el viernes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por internas políticas del Gobierno que no me interesan, pero sí nos interesa que la ANSV siga funcionando. La Agencia sufrió recortes, ya no hay la misma cantidad de agentes de tránsito", alertó Viviam Perrone, integrante de la ONG, quien precisó que "Hoy los siniestros viales siguen siendo la primera causa de muerte de chicos de entre cinco y veintisiete años de edad. El celular, el alcohol y la velocidad excesiva son las principales causas de siniestros viales".