Cristina Fernández recordó a Néstor Kirchner, a 20 años de su asunción como Presidente. "Quiero encontrarme con ustedes en esta Plaza como hace 20 años llegamos con él a esta plaza en la que 30 años antes habíamos estado... Ese país que recibió aquel presidente patagónico de apenas el 22% de los votos, venía de una gran crisis en el 2001", remarcó la vicepresidenta. "Ante tanta confusión armada premeditadamente, llevemos a todos los rincones de la patria, en cada escuela, en cada barrio, en cada fábrica, en cada comercio, a la calle que cuando él llegó el Estado era así de chiquitito pero la deuda externa que le dejaron era así de grande", subrayó Fernández.

"Las AFJP se terminaron quedando con los sueldos más altos como aportantes y los más bajos los terminó pagando el Estado. Cuando en 2009 recuperamos la administración de las AFJP, las AFJP únicamente le pagaban a la crema, a los que ganaban los mejores suelos y podían afrontar un sistema de capitalización. Toda la gente había quedado a la intemperie. Eran tiempos en los que no habían blanqueado los aportes y no se podían jubilar", rememoró.

Otros conceptos de Cristina Fernández:

“Cuando fue la recuperación de Aerolíneas Argentinas el Estado le pagaba a la empresa española los salarios de todos los trabajadores y el combustible. Porque pese a la fama de buenos administradores de los privados, por lo menos en Aerolíneas Argentinas no fue así. Tampoco con las AFJP. Si todo en manos de los privados, de los buenos administradores, ¿por qué la Argentina debía tanta plata? porque habían contraído deuda externa, porque la habían estatizado en el '82, porque siguieron durante toda la década de los '90 para sostener la falsa dolarización endeudando al país y el día que se cayó la falsa dolarización estalló el país”.

"A la patria hay que amarla completa. Esta plaza fue poblada de represión a Madres y Abuelas, el día que se caía la convertibilidad y se apropiaban de los depósitos a plazo fijo en el “corralito” del señor calvo de ojitos claros. Cuando hoy escuchamos a los discípulos y colaboradores de ese ministro explicarnos lo que van a hacer, a nosotros, porque claro nosotros no entendemos de economía como ellos... Quiero decirle que es cierto Kirchner era un simple abogado, como yo, pero fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo. Cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos, no estaban. ¡No estaban! Se las quedaron los genios de las finanzas. Esos dólares y pesos los pagaron los kukas, Néstor y Cristina", afirmó Cristina Kirchner. Anoten genios de la economía, se la garpamos nosotros la de ustedes. Nosotros, los kukas, los perucas".

“Decidió junto al compañero Lula Da Silva, pagar al contado, taca, taca, la deuda con el FMI. Cuando Néstor llegó al gobierno y recibió la deuda soberana defaultaeada, la más grande de la historia, 150% del PBI. La reestructuró contra viento y marea, logrando la quita de capital de intereses más grandes de la que se tenga memoria. Se había estatizado en 1982 cuando se iba . Y al que se contrajo para mantener la falsa convertibilidad o la falsa dolarización. No se quedó ahí. Además, decidió junto a Lula pagar al contado, taca taca, la deuda con el FMI. Es ahí cuando la Argentina y su gobierno recupera el timón de la economía”.

“Cuando ese compañero llegó a Presidente de la república el producto bruto de este país era de 160 mil millones de dólares. Cuando su compañera entregó el gobierno el 10 de diciembre de 2015, el PBI era de 647 mil millones de dólares. Pagamos durante 12 años y medio 100 mil millones de deuda de dólares que no habíamos contraído nosotros. ¿Y qué? ¿Fue magia? ¿Somos unos genios? ¡No! El modelo de producción y construcción de la sociedad, de sostenimiento social y buenos salarios... No es pecado pagar buenos salarios. Al contrario, es de buenos cristianos”.

“Muchos dicen que mi segundo gobierno no fue bueno como el primero y el de Néstor. Tengo claro que fue cuando ganaron más plata los trabajadores y pudieron ahorrar más guita. No tengo dudas. Además, está el otro argumento. Que teníamos todo a favor. ¿A favor? A los tres meses de asumir como presidenta, por otro genio de la economía de los que nos dan lecciones, casi me pongo el país de sombrero. Aquella crisis dividió a la sociedad argentina. Por eso digo que casi me pongo al país de sombrero, una crisis de magnitud muy fuerte”.

"Fuimos los 'kukas' los que pagamos los depósitos de 2001. En esta sequía nadie le echa la culpa al gobierno. Y después la de Lehmann Brothers. La más grande desde la del 30. Después vino una sequía, que es algo redundante en la economía argentina tan agrodependiente. Perdimos millones de cabezas de ganado. Hay una diferencia con esta sequía (de ahora). En esta sequía nadie le echa la culpa al gobierno, porque obviamente es un tema meteorológico".