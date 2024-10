Bravo.Continental Manuela Ponz: "La condena al hombre que me violó fue como cerrar un ciclo" "Escribir un libro sobre los hechos me sirvió mucho. Escuchar los relatos de otras mujeres también es muy importante. Muchas veces lo que se espera de las mujeres víctimas de violación es una mujer rota, con rechazo a los varones, al placer. Y me parece que la vida tiene que ver más con lo que uno hace, y no con lo que le hacen a uno", destacó sobre la condena a Tito Franklin Escobar Ayllón, taxista que la violó en 2015, huyó a Bolivia y fue aprehendido y finalmente juzgado.