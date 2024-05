Bravo.Continental Paula Oliveto: "Necesitamos que el Presidente se ponga en eje y labure" "No se puede entender cómo las cuestiones personales interfieren en las relaciones diplomáticas con el segundo país inversor en la Argentina. No puedo creer el nivel de improvisación, de imprudencia, de personalismos, tanto de Sánchez como del Presidente Milei. Estoy preocupada porque no es sólo el episodio Sánchez, también pasó con Brasil, México y Colombia. Necesitamos que el Presidente se ponga en eje y labure, porque por más relato que nos quieran contar, la situación de los argentinos es crítica", clamó la diputada de la Coalición Cívica.