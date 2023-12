El exdirector del Sanatorio de la Trinidad, Roberto Martingano, fue absuelto de la causa que lo acusaba de encubrir el fallecimiento de la periodista Débora Pérez Volpin. También fue absuelta Eliana Frías, instrumentadora quirúrgica, acusada de falso testimonio.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Criminal y Correccional N°26, quien consideró que tanto Martingano como Frías no incurrieron en ningún delito. La fiscalía y la querella habían solicitado tres años de prisión para cada uno.

El abogado de la familia Pérez Volpin, Diego Pirota, expresó su sorpresa por la resolución de los jueces y anticipó que apelarán el fallo ante la Cámara de Casación. Por Continental, Pirota mencionó que el fallo del tribunal es difícil de entender, ya que el director del sanatorio había firmado las actas y consideró que la prueba presentada era abrumadora. "Vamos a recurrir la sentencia. No nos sorprende en sí la absolución o no, pero este no era un caso normal: la justicia lo denunció porque la prueba era abrumadora", sentenció en Bravo.Continental.

El abogado de los acusados, Vadim Mischanchuk, se mostró conforme con el juicio y aseguró que el fallo se basa en la prueba producida en el debate. Mischanchuk remarcó que llegaron a juicio con una acusación que no se pudo comprobar y que se demostró que fue el exdirector de la clínica quien sugirió que se realizara la autopsia.

Los hijos de Débora Pérez Volpin, Agustín y Luna, expresaron su desgaste emocional tras los más de cinco años de proceso judicial. Agustín enfatizó que están buscando justicia, no venganza, y que el proceso ha sido extremadamente desgastante. Luna, por su parte, se vio visiblemente afectada al intentar expresar sus sensaciones en la previa al fallo.

La fiscal, quien también había pedido tres años de prisión para Martingano y Frías, se mostró sorprendida por la resolución de los jueces y destacó que habían probado todo lo que venían sosteniendo a lo largo de más de 20 audiencias.

