El pre candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau visitó Radio Continental y dialogó con Gonzalo Bonadeo y todo el equipo.

“La fórmula de Unión por la Patria es la continuidad de esto que es un mal Gobierno. Massa sabe que para para llegar tiene que esconder los problemas y eso se hace más graves”, aseguró. “El problema de la economía es que no está ordenado el Estado. La política no ordena sus prioridades”.

"Las miradas distintas si son sinceras contribuyen. El debate es un derecho de los ciudadanos para ver la profundidad de las propuestas", reflexionó. “Es una pérdida que no haya debate”.

“Lo que dijo Franco Rinaldi no coinciden con los valores de nuestro espacio”, argumentó.

Su relación con Bono de U2 "En la pandemia me escribió Bono, me llamó por teléfono y me contó que estaba escribiendo su auto biografía"