Una adolescente de 14 años, identificada como I. C., que había desaparecido en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, fue encontrada sana y salva en la localidad de Longchamps, en el partido de Almirante Brown. La menor fue hallada en la casa de un adolescente de 16 años llamado Brian.

La búsqueda de I. C. comenzó ayer por la tarde, luego de que su madre no la encontrara en la estación de servicio donde supuestamente se iba a quedar con unos amigos. La madre indicó que la menor había salido del Instituto Santa María y le había pedido permiso para quedarse en la estación hasta las 19 horas. Sin embargo, cuando su madre fue a buscarla, I. C. ya no estaba y no respondía a las llamadas.

Gracias al análisis del recorrido de la tarjeta SUBE y a las cámaras de seguridad, se pudo determinar que I. C. había bajado de un tren en la estación de Longchamps. La fiscal Paula Asaro ordenó la búsqueda del adolescente Brian a través de conocidos y el rastreo de su celular, lo que permitió dar con el paradero de ambos.

Ahora, las autoridades investigan los motivos de la desaparición de la menor. La Justicia intenta determinar si fue víctima de algún delito o si, como afirmó su madre, se trató de una travesura. I. C. había cambiado de colegio este año y sus ex compañeros confirmaron que la vieron a la salida de la escuela, pero luego no se tuvo más información sobre su paradero.

