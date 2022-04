Roxana Reyes, quien hoy cumple su cargo como diputada nacional representando a la provincia de Santa Cruz y perteneciendo al bloque de la UCR en Juntos, se perfila como próxima candidata a gobernadora de la provincia patagónica y fue elegida para ocupar uno de los cargos por la oposición en el Consejo de la Magistratura.

Al consultada por Radio Continental sobre su opinión del fallo de la Corte Suprema de Justicia expresó que “indudablemente se trata de un fallo que viene a restablecer el orden institucional afectado. Es una barbaridad jurídica lo que planteo el juez de primera instancia robándose facultades y competencias de una sentencia firme del máximo órgano judicial de nuestro país”.

“Nosotros ya conocemos casos como este en el que la Corte Suprema dicta una sentencia que luego no es cumplida por órganos inferiores como el caso Sosa en la provincia de Santa Cruz. Así que la verdad está sentencia vuelve el orden institucional afectado”, agregó Reyes.

Respecto de la consulta sobre que cree que harán Cristina y Massa frente a las designaciones realizadas por la oposición para ocupar los cargos del Consejo de la Magistratura por el fallo de la Corte, respondió que “quienes conducen la cámara de diputados, en su caso la cámara de Senadores, deben, no tienen la opción de cumplir o no una sentencia, sino que deben cumplirla” explicó Reyes y concluyó: “Debe hacerlo, indudablemente lo que intento la vicepresidenta no lo ha logrado y consecuentemente hay que cumplir la sentencia del máximo tribunal del país”, sentenció la diputada.