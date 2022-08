Hace unos 15 años transitaban la política juntas, pero cuando el vínculo se rompió, no fue del mejor modo. Patricia Bullrich y Elisa Carrió no son mejores amigas. Las últimas apariciones de la líder de la Coalición Cívica, criticando dirigentes del propio espacio, terminó de enfurecer a Bullrich que salió a "cortarla" en un hilo de Twitter.

"Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió", escribió Patricia.

Por su parte, la dirigente agregó: "Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que 'porque es Carrió nadie la enfrenta'", desafió.

Asimismo, Bullrich reforzó su idea: "Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos", expresó con contundencia. La batalla promete continuar.