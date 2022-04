La presidenta del PRO y posible candidata presidencial, Patricia Bullrich, explicó en Buen Día Continental que "no es momento de excluir a nadie, pero además era un tema que no estaba en agenda y que se discutió antes de que yo llegara".

La ex ministra de Seguridad indicó que: "hay que tener un debate democrático sobre el tema y no aprovechar que alguien no está, para tomar una decisión por el estilo. Es cierto yo llegué tarde, pero ese tema no estaba en la agenda de la reunión, por lo tanto la decisión no es válida".

Bullrich se mostró indignada por la actitud de sus colegas de Juntos y descartó que la decisión de excluir de la coalición a Javier Milei sea definitiva.