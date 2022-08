La legisladora porteña Ofelia Fernández, que integra el Frente de Todos, como parte de la bancada que responde a Juan Grabois, pidió romper el bloque, tanto en la Legislatura, como en la Cámara de Diputados, por las medidas de ajuste del gobierno y la falta de apoyo a los indigentes.

Mediante su cuenta de Twitter, Fernández indicó que: "Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El FDT prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no se que sentido tiene seguir en los bloques”, dijo a modo de sentencia.

Ofelia no es la primera dirigente que se expresa en dicho sentido. El propio Grabois hace unos días amenazó con la ruptura que podría producirse en el corto plazo. El Movimiento de Trabajadores Excluídos que conduce Grabois, exige la instauración del Salario ünico Universal, al que el gobierno rehuye permanentemente.