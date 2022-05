La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, publicó este viernes en sus redes sociales un video desmintiendo y rechazandolo que consideró son "operaciones en su contra por parte de los medios opositores dominantes" y en el mismo, dio cuenta a los vecinos y vecinas del distrito sobre las versiones publicadas con respecto a las cooperativas, y además, negó la fuga de dinero a cuentas en el exterior, a lo que calificó como “una mentira total y absoluta”.

Al respecto, Mendoza afirmó: “Hace poco más de un mes circula una noticia falsa en medios nacionales y en redes, en la que se me acusa de fugar plata a Miami y de hacer pagos a cooperativas que no trabajan. Esto es una mentira total y absoluta”. Y destacó: “Es falso que la plata de los contribuyentes de Quilmes fue a parar a EE.UU. Yo no tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Todos mis bienes están en Argentina y declarados desde el año 2009”.

En este contexto, la Intendenta aseguró: “¿Qué buscan con estas mentiras? Buscan ensuciarnos, buscan engañar a los vecinos y buscan obstaculizar el trabajo que venimos realizando en el municipio. Esta operación mediática no es la primera, y creo, lamentablemente, que tampoco será la última. Por eso quiero buscar y sostener este modo de contacto directo con mis vecinos, como cuando nos encontramos en las reuniones de gestión en los clubes, en las sociedades de fomento, en los centros de jubilados”.

Y resaltó: “Tienen como objetivo generar malestar entre nosotros, quieren que desconfíen de mí, de esta Intendenta y del trabajo que en Quilmes se hace y que ustedes pueden verlo en la calle. Lo que muestran en la pantalla no es la verdad, la realidad es otra. Los periodistas y dueños de medios responden a intereses y sepan que los intereses a los que ellos responden, justamente, no son los de los vecinos y vecinas de Quilmes. Yo sí cuido los intereses de mis vecinos, yo sí represento los intereses de los vecinos de Quilmes. Ellos, periodistas y dueños de medios, tienen otros, y sería bueno saber a qué intereses responden para mentir tan impunemente sobre nosotros como lo hacen”.