En un acto realizado en Escobar, Provincia de Buenos Aires, el diputado de La Cámpora, Máximo Kirchner, hizo fuertes declaraciones en las que resaltó la figura de Cristina Kirchner, y demolió a Martín Guzmán y quienes "se abrazaron" a él.

Máximo indicó que: “Yo no fui a pedirle al Presidente cargos, no fui a pedirle que eche a ningún compañero de la gestión. Lo único que quería demostrar era que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía no eran todo lo buenas que podían ser para nuestra gente”, explicó.

Además, Kirchner indicó que: “Muchas veces, durante estos últimos meses, escuché, no sin dolor, a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera a la compañera Cristina. Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante. A ver cuándo aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula, si es necesario, para tener razón”, dijo.