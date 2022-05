Este mediodía en una reunión del PRO, el ex presidente Mauricio Macri arremetió contra el radicalismo, y le pedió al partido que "no se deje manejar por la UCR en el Congreso, como sucedió en las últimas votaciones. Tenemos que diferenciarnos y no seguir cayendo en la trampa del radicalismo".

El pedido fue ratificado por el resto de los miembros quienes acordaron "cumplir a rajatabla el acuerdo interno que implica no votar nuevos impuestos ni aumentos de los actuales y tampoco aprobar ninguna iniciativa que apunte a agrandar la estructura del Estado".

El ex presidente apuntó contra Gerardo Morales, presidente de la UCR, quien impulsó el proyecto de ley que fija el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, y que favorece a esas plantaciones en la provincia de Jujuy.

Desde el PRO aseguraron que votaron en contra de ese proyecto porque "tiene las características de un nuevo impuesto y favorecerá una mayor burocracia estatal".