A través de una videollamada en la apertura de un nuevo Encuentro Regional Norte de la Fundación Pensar, el expresidente Mauricio Macri arremtió contra el gobierno por su " ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad".

El referente dió su perpectiva de lo que ocurrirá el año que viene y dijo que "vamos a tener una Argentina con más de 50% de pobreza en varias regiones. Eso nos genera más responsabilidad y obligación. Si no generamos una percepción de cambio profundo no hay inversiones ni empleo".

"Somos el cambio o no somos nada”, destacó, y aseguró que la administración del Frente de Todos es “una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad; una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo". "Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario" reforzó.

También opinó que "no tenemos futuro si tenemos líderes docentes que dicen que no quieren preparar a los chicos para la empresa y que no se quieren evaluar".

Finalmente conculyó indicando que "nada tiene sentido si no tenemos claro para qué queremos volver -consideró-. Este trabajo que estamos haciendo ahora es muy valioso. Nos queda un año por delante para consolidar las ideas y los equipos, aprovechando a la gente que tiene experiencia y sumando sangre nueva que vaya a entrar. Lo único que nos salva, queridos norteños, es recuperar la cultura de trabajo".