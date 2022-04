En una conferencia de prensa de Juntos por el Cambio, el candidato al Consejo de la Magistratura Luis Juez, criticó al gobierno nacional por negarse a enviar representantes del Congreso a dicho organismo.

"No podemos esperar a ver que pasa, las instituciones no funionan asi. Ninguno de nostotros, por más importante que se crea está por encima de ley. Entonces está situacion que hasta parece ridicula en términos judiciales es producto de la incapacidad de entender que los concensos se contruyen, no se imponen" exclamó el senador del PRO.

"Volvemos a perder la nueva oportunidad para que un instituto como el Consejo de la Magistratura funcione con niveles de consenso. Estas instituciones funcionan cuando los niveles de consenso superan el número de votos que tiene el partido que gobierna” finalizó Juez.

Por su parte la diputada de Santa Cruz por la UCR, Roxana Reyes se refirió a la polémica: “ todavía no hemos llegado a límites de gravedad institucional en la medida que el presidente de la Cámara de Diputados cumpla con lo que indica la sentencia de la Corte. Hoy se volvió a solicitar que envíe los nombramientos de quien a sido designado por la Cámara de Diputados”. La candidata al Consejo concluyo diciendo que “nadie esta por encima de la ley, nadie esta por encima de la Constitución no hay funcionario que este por encima de los mandatos que da la Constitución Nacional”.