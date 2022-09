El único presidente o ex presidente de la democracia, que sufrió atentados contra su vida, antes de la locura de ayer, contra Cristina Kirchner, fue Raúl Alfonsín. El viejo caudillo radical, pudo haber sido asesinado tres veces.

En mayo de 1986, siendo presidente y en un acto en el Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba, la Policía encontró una bomba en una alcantarilla bajo el estrado donde hablaría Alfonsín. Luego, en octubre del 89, cuando ya había dejado el poder, un explosivo destrozó una oficina que utilizaba en la calle Ayacucho al 100.

El que mas cerca estuvo de cobrarse su vida, fue el de 1991, en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. En un acto frente a unas 5 mil personas. A las 22.20, Alfonsín empiezó a hablar, mientras una persona, un hombre parado a un costado del palco, a muy pocos metros, saca un revolver, y dispara. El tiro salió, se escuchó el estruendo.

El custodio de Alfonsín, Daniel Tardivo (el único que tenía, pagado de su bolsillo), se arrojó sobre el ex presidente y lo cubrió con su cuerpo, mientras los militantes capturaban al agresor.

Todo fue confusión. Algunos golpeaban al tirador, uno de ellos tomó el arma y fue confundido con el agresor mismo y otros mas empezaron a golpearlo. Mientras, otro hombre se acercaba, descontrolado, blandiendo otra arma, este sí, con intenciones de terminar aquel trabajo inconcluso, pero es detenido por otros militantes radicales.

Los asistentes al acto se llevaron a ambos agresores, Alfonsín consiguió sacarse de encima a su custodio y otras personas que lo protegían, se incorporó, tomó el micrófono, pidió calma y retomó su dicurso donde lo había dejado. Fue despedido con una ovación.

Al terminar un periodista le preguntó que había pasado. "Ha venido a preguntarle al que menos sabe" dijo, y completó: "Me pegaron un empujón, me tiraron al piso y me tuvieron allí un rato. Luego seguimos el acto, desde luego", explicó. No hubo feriado, desde luego.