La oposición criticó fuertemente el plan económico del Gobierno

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), durante agosto, aumentó 7% respecto a julio y acumuló una suba del 56,4% en los primeros ocho meses del año. La inflación mensual de agosto fue la segunda más alta de los últimos 12 meses, superada solamente por el 7,4% de julio.

Estas variables generaron las reacciones de diferentes personalidades opositoras al Gobierno actual.

El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los primeros en opinar públicamente sobre el dato del Indec. "“Inflación agosto: 7%. Proyectado 2022: 100%. Cuando las prioridades están al revés, estos son los resultados. Hace demasiado tiempo que la política se ocupa de quién grita más fuerte en lugar de pensar cómo resolver los problemas. Hay solución. Hay que ponerse a trabajar”, compartió.

La cabeza del PRO, Patricia Bullrich, dio un mensaje más contundente diciendo: “No hay plan, no hay cambios: hay inflación. Así, no hay futuro. Solo pobreza y angustia. Pero para el Gobierno el problema es la Justicia, la oposición y la prensa". También aprovechó la situación para enaltecer a su partido y expresó que “Juntos por el Cambio es la mejor opción para los argentinos ante tanta decadencia”.

El economista y diputado por el partido Libertad Avanza, Javier Milei, publicó: “Argentina tiene un problema con la inflación pasada, la presente: Inflación: Últimos 12M en 78,5% 8M anualizada 95,6% Punta anualizada 125,2% Y si mirás las LELIQs del BCRA tiene problema con la inflación futura. Sigan negando la naturaleza monetaria de la inflación y así no va”.

Otro que dio un testimonio fuerte fue el diputado por la provincia de Córdoba Mario Raúl Negri. “Mientras el Jefe de Gabinete está en el recinto de la Cámara de Diputados haciendo de cuenta que la inflación no existe, el Indec informó que en agosto el IPC fue de 7% y la inflación interanual es de 78,5%. Convirtieron al país en una fábrica de pobreza".