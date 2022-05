Esta mañana los jueces de la Corte Suprema de Justicia participaron de un evento organizado por la asociación de Juezas y Jueces Federales como muestra de apollo de aquellos magistrados que llevan adelante causas penales referidas al narcotráfico. El encuentro tu lugar en la ciudad de Rosario, la cual está viviendo una oleada de crímenes vinculados con estupefacientes.

Al respecto, el juez Ricardo Lorenzzeti comentó que el narcotráfico en Rosario entró en una segunda fase: "Se habla no sólo de consumo y distribución, sino de sicarios, homicidios, lavado de dinero, extorsiones, comerciantes presionados, secuestros extorsivos... Entonces, es necesario reaccionar".

Luego, explicó que "hasta ahora estos temas se tratan por partes, eso significa que nadie puede. Porque el intendente, el gobernador, la Nación, la Policía local, la Policía Federal y los jueces dicen "yo no puedo". Cada parte dice "no puedo" y le echa la culpa al otro o al anterior. Eso es un modelo que no va más. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo"

Por eso motivo, desde el máximo tribunal van a proponer una DEA argentina: "Proponemos la creación de una agencia, un grupo de trabajo permanente donde se reúnan todos los meses o cada 15 días representantes del Gobierno local, provincial, la UIF, la AFIP, Puertos, Justicia Federal, Justicia Provincial, fiscales, enfocadoa en la lucha contra el narcotráfico".