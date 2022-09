La Vicepresidenta Cristina Kirchner dio hoy su alegato de defensa en el marco del juicio por la causa Vialidad, en la que está acusada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de funcionar como jefa de una asociación ilícita. Dichos fiscales pidieron que se le aplique una condenada de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso de las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

El alegato fue realizado desde el despacho de Cristina en el Senado de la Nación. Su intervención duró cerca de una hora y media, y fue retransmitida por todos los noticieros simultáneamente, además de que también pasó por plataformas de streaming en redes sociales. Al finalizar, diferentes figuras de la oposición opinaron sobre el testimonio de la ex Presidenta.

Para Patricia Bullrich, presidenta del PRO, Cristina “no se hace cargo de nada”. “La obra se llama: el estorbo de la Justicia. No tiene arreglo su mirada contra las instituciones”, agregó.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, consideró que “el alegato y las pruebas exhibidos en este juicio, iniciados en la denuncia de Elisa Carrió en 2008, son lapidarios y concluyentes”. Según él, “Cristina Kirchner lo sabe y utiliza la oportunidad para victimizarse y volver a emprender su ataque contra la Justicia”.

En un momento de su alegato, citando el artículo 1 de la Constitución Nacional, Kirchner señaló que ella había sido electa democráticamente y que, por ende, su gobierno no podía ser considerado como una asociación ilícita. A esto, el diputado nacional de la UCR Mario Negri comentó: “Que te elijan por el voto popular no te da ningún escudo para no ser alcanzado por la Justicia”. Desde Twitter, el radical argumentó que “porque funciona la división de poderes hoy hay un juicio en marcha contra la Vicepresidenta. Este juicio no es ni anti-republicano ni anti-federal. Nadie tiene coronita”.

Juan Manuel López, presidente del bloque de la CC en Diputados, opinó: “No dijo nada contundente ni concluyente. Dio mensajes más políticos”.