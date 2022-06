Javier Milei, diputado por La Libertad Avanza, llama la atención cada día por opiniones que se podrían llegar a considerar "polémicas", dado que hace unos días expresó su aval a la compra libre de armas y en el día de hoy se refirió al mercado de órganos como parte si fuera "un mercado más".

Cabe recordar que hasta el día de hoy a venta de órganos está prohibida por ley en Argentina, pero, según el diputado, “es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que [dicen que] si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas”, señaló el diputado y ya candidato a presidente para 2023.

“¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, se justificó.

Más adelante insistió remarcando que no debería estar prohibido porque solo afecta al vendedor y al comprador y no a terceros. “El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad, la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Es su vida, es su cuerpo, es su propiedad. ¿Tenemos que tener tanto amor por la intervención al punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere?”.

La pena de muerte

Ahora bien, en relación con la pena de muerte Milei afirmó que “nada valida ir contra la vida de otro ser humano”. “No está dentro de mis parámetros la pena de muerte. Buscá la forma de penalizar como sea, pero la pena de muerte, no. Sería ir contra la vida. Podés cometer todos los errores que quieras, pero no. No es que te comés al caníbal”, ejemplificó.

Las relaciones internacionales

En cuanto este tema el diputado fue bastante claro. “No, no voy a impulsar relaciones con Estados asesinos y comunistas”, haciendo referencia a que no mantendrá relaciones con China ni con Rusia. Y explicó que su primer viaje sería a Israel para que sea su gran aliado junto con Estados Unidos.

Pero, así como permitiría el libre mercado de órganos entre dos privados, también dejaría que los productores agropecuarios realicen comercios internacionales con Rusia y China si así lo desean. “Si la soja es de los dueños del campo y yo no tengo campo, cómo me voy a meter en la propiedad del otro. Lo que quieran hacer es una cuestión de los privados, yo no tengo por qué meterme en eso. Si querés hacer negocios con chinos y rusos... Yo no los haría y desde el Estado no voy a utilizar los impuestos para obligar determinadas relaciones”, sentenció Javier Milei en la entrevista realizada por Jorge Lanata en Radio Mitre.