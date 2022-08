El periodista Diego Brancatelli sufrió una salvaje y cobarde agresión en la Provincia de Corrientes, cuando se encontraba en la puerta de un bar, y dos sujetos se le acercaron para agredirlo.

El propio perodista mencionó en un tuit que: "Me acaban de amenazar en #Corrientes #Goya Era cantado. Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde q se me acercó (y se fue corriendo) suba un video xq vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada de @gustavovaldesok pero si q actúe si hay imágenes", le exigió al gobernador.

Aparentemente, según relató el propio agredido, dos personas se le acercaron, uno de ellos llevaba una cámara prendida y el otro blandía un paquete de polenta con el que golpeó a Brancatelli directamente en el pecho. Mientras el periodista estaba conmocionado, los agresores huyeron.