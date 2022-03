En la continuidad del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas, gobernadores, centrales sindicales y representantes empresariales expusieron su punto de vista acerca del proyecto de Ley que propicia la aprobación del Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “De acá tenemos que salir con la aprobación de la ley, impidiendo el default”, aseguró el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo la introducción a la participación de los gobernadores. El mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, felicitó al “Congreso por el debate profundo”. “No me voy a inscribir en la grieta que no le sirve en nada a la Argentina, la gente está harta porque no ve una reacción que tenga que ver con resolver los problemas”, añadió. “De acá tenemos que salir con la aprobación de la ley, impidiendo el default”, concluyó.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, consideró que “es el mejor entendimiento al que se pudo arribar” y destacó “la importancia de que se pueda aprobar, de lo contrario sería sacar a la Argentina del mundo con consecuencias sumamente negativas para las provincias porque impactaría en los sectores de producción, nos dejaría afuera de los mercados del mundo y dejaría nuestras empresas sin posibilidad de financiamiento”.

En tanto, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que “esta situación amerita el mayor nivel de análisis y responsabilidad como país, para el cumplimiento de los compromisos y de lo que significaría el default”. “Lo que queremos es cuidar la recuperación en la Argentina, queremos que este acuerdo resguarde la posibilidad de crecer y la posibilidad de poder pagar con ese crecimiento", aseguró.

El mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que “no es quién contrajo la deuda o quién la paga, esto es el Estado y hay que cumplir y honrar esa deuda”. “La historia dirá si se tomó bien o mal y si se pagó bien o mal, pero lo que tenemos que buscar es darle a aquellos que nos prestan plata la tranquilidad y la confianza de que nuestro país es previsible y que brinda seguridad jurídica", agregó.

Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, manifestó que “venimos a buscar el diálogo en la búsqueda de consenso y acuerdos para decirle no al default; la falta de acuerdo implica el sí al default y eso implica más pobreza, más recesión, más inflación”.

Asimismo, la lista de representantes provinciales que participaron del plenario estuvo integrada por Sergio Uñac (San Juan), Juan Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Mariano Arcioni (Chubut). A ellos se sumaron Eugenio Quiroga (Santa Cruz, en lugar de Alicia Kirchner) y Carlos Silva Neder, (vicegobernador de Santiago del Estero).

Previamente, los mandatarios provinciales se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Salón de Honor del Congreso de la Nación.

Del plenario participaron también representantes de entidades gremiales y cámaras empresariales tales como la Confederación General del Trabajo –CGT–; la Corriente Federal de Trabajadores; la CTA Autónoma; la Cámara Argentina de la Construcción; la Sociedad Rural; la Cámara Argentina de Comercio, entre otros.